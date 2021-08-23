Донбасс. Главное за день: что решила «Крымская платформа», новая телерадиовышка в Попасной

Коротко о главных событиях 23 августа, которые важны для украинского востока.

Декларация Крымской платформы

Документ есть в распоряжении Радио Свобода. Участники саммита требуют от России обеспечить полный доступ к аннексированному Крыму. Страны осудили действия России и аннексию ею полуострова, подтвердили «приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах». Участники также рассматривают возможность введения дальнейших санкций против России, если ее действия этого потребуют. Напомним, в саммите участвуют 46 стран и международных организаций. В России саммит Крымской платформы назвали «недружественным».

Ситуация на фронте

Пять раз российские гибридные силы нарушали режим прекращения огня за сутки 22 августа. Один украинский военный погиб. Об этом сообщает штаб ООС. Сегодня – 3 нарушения. Потерь нет. Группировки «ДНР» и «ЛНР», в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстрелах своих позиций.

ФСБ задержала гражданина Украины в Туле

Его обвиняют в сборе секретных сведений о новейших образцах оружия по заданию украинской разведки. Об этом сообщет ТАСС. В отношении украинца возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Медики протестовали в Славянске

Основные требования участников акции – выплата задолженности по зарплате и решение проблем с недофинансированием больниц. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации города Вадим Лях. В акции протеста участвовали несколько десятков человек. На данный момент митингующие прекратили акцию после договоренности о встрече с представителем Национальной службы здоровья.

В Краматорске подняли самый большой в области влаг Украины

Церемония состоялась в городском парке «Юбилейный». Флаг размером 16 х 24 метра подняли на флагштоке высотой 80 метров. Напомним, что сегодня в Украине отмечают День государственного флага.

На Луганщине подняли флаг на новой телевышке

150-метровая телебашня в Попасной, которую достроили накануне, теперь обеспечивает вещание на временно неподконтрольную украинской власти территорию Луганщины. Об этом сообщил заместитель министра развития громад и территорий Иван Лукеря в Facebook. Торжественая церемония поднятия государственного флага Украины также прошла в Северодонецке.

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