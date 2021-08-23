Президент RFE/RL на «Кримській платформі» нагадав про Владислава Єсипенка

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеймі Флай нагадав про долю заарештованого в Криму фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка. Про це голова медіакорпорації говорив під час тематичної панелі в рамках «Кримської платформи».

«Давайте згадаємо журналіста, який нещодавно був заарештований у Криму. Його допитували, до нього застосовували тортури. Зараз його тримають у тюрмі, він досить довгий час не бачив сім’ю, маленьку дочку. Такий резонанс підтримає його морально», – сказав Флай.

За його словами, важливо доносити інформацію до кримчан і решти світу про те, що відбувається в Криму.

Джеймі Флай сказав, що у різних куточках світу журналісти стикаються зі схожими викликами.

«Це не тільки тактика Росії або Лукашенка. Подивіться на те, що відбувається в Афганістані. «Талібан» веде інформаційну війну, використовує ті самі методи», – зазначив президент RFE/RL.

«Крим не є забутою територією. Він – у центрі боротьби, яка йде між вільним світом і авторитарним. Крим.Реалії були одними з перших, хто почав вивозити свій персонал (з анексованого півострова на материкову частину України – ред.). Це було 7 років тому. І це саме те, що робить Лукашенко зі своїм режимом у Білорусі, це те, що робить Путін у Росії. Вони націлені на журналістів і борються з ними. І це нам підказує, чого можна очікувати в майбутньому від авторитарних режимів», – сказав Флай.

Він закликав адаптуватися до змін, які запроваджують авторитарні режими, і не зберігати статус-кво.

23 серпня у Києві відбувся перший інавгураційний саміт «Кримської платформи», делегати якого підписали спільну декларацію із закликом відновити територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. У Кремлі назвали саміт «Кримської платформи» «недружнім щодо Росії».