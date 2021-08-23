Зеленський запросив Росію долучитися до «Кримської платформи» для «виправлення історичної помилки»

Президент Росії Володимир Зеленський під час саміту «Кримської платформи» запросив Росію долучитися до ініціативи.

«Російська федерація, яка, звісно, не брала участь у нашому саміті, але так активно у Росії обговорювали, коментували, реагували. Одним словом, Росія була настільки активною, що склалося враження, ніби вона повноцінний учасник «Кримської платформи». І якщо цей майданчик настільки цікавить її ми запрошуємо Росію приєднатися до «Кримської платформи» для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історичної, трагічної помилки», – заявив він у підсумковому виступі.

Зеленський пообіцяв, що в декларації до саміту завжди буде рядок для підпису представника Росії.

«Думаю, що, скоріш за все, цей підпис буде останній на останньому саміті «Кримської платформі» в Ялті», – зазначив президент.

23 серпня у Києві почався перший інавгураційний саміт «Кримської платформи», який офіційно запустить міжнародний формат з питання деокупацію Криму. Основна панель завершена, наразі захід триває на рівні обговорень експертів з різних країн (загалом понад 40 країн).