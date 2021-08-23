Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

«Крим – це Україна!» – міністр закордонних справ Туреччини (відео)

«Крим – це Україна!» – міністр закордонних справ Туреччини (відео)
Embed
«Крим – це Україна!» – міністр закордонних справ Туреччини (відео)

No media source currently available

0:00 0:02:33 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Під час саміту «Кримської платформи» міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив: «Єдиний спосіб – йти мирним шляхом, дипломатичним шляхом. Але йти потужно. Я гадаю, що саміт «Кримська платформа» відкриває оцю сторінку мирного пошуку, довготривалого повернення Криму Україні. Бо Крим – це Україна!»

23 серпня в Києві відбувся перший інавгураційний саміт «Кримської платформи», який офіційно запускає роботу першого міжнародного формату з питання деокупації Криму.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG