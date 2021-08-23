Під час саміту «Кримської платформи» міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив: «Єдиний спосіб – йти мирним шляхом, дипломатичним шляхом. Але йти потужно. Я гадаю, що саміт «Кримська платформа» відкриває оцю сторінку мирного пошуку, довготривалого повернення Криму Україні. Бо Крим – це Україна!»