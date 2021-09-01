Зеленський хоче почати розмову з Байденом із теми Криму й Донбасу

Президент України Володимир Зеленський має намір почати розмову з американським колегою Джо Байденом під час зустрічі 1 вересня у Вашингтоні з тем Криму і Донбасу. Про це Зеленський заявив у коментарі Суспільному під час візиту до США.

«У нас буде не просто питання-відповідь. У нас буде серйозна зустріч, декілька буде секторів нашої розмови. Складно сказати, з якого саме питання почати. Багато речей, на які хочеться отримати не відповідь, а отримати бачення. Тим більше, що питання не в тому, що запитує Україна і що відповідає Америка. Мені здається, що у кожної сторони є питання і відповіді», – заявив Зеленський і додав, що планує почати зустріч з обговорення питань Криму і Донбасу.

Окрім того, за словами Зеленського, на зустрічі з Байденом буде підійматися тема інвестицій: «Ми подякуємо президенту США за підтримку, вона відчувається в розбудові енергетичної системи України».

Раніше омбудсман України Людмила Денісова повідомляла, що Володимир Зеленський на зустрічі з Джо Байденом передасть списки полонених і зниклих безвісти українців на Донбасі та в Криму.

Зеленський прибув до Вашингтона 30 серпня (в Україні це була вже 2:00 31 серпня) з триденним візитом і вже провів разом із іншими членами української делегації кілька зустрічей.

31 серпня агенція AP повідомила, що Вашингтон обіцяє Києву додаткову військову допомогу на суму 60 мільйонів доларів напередодні переговорів між президентом США Джо Байденом та його українським колегою Володимиром Зеленським.

Зустріч Байдена і Зеленського запланована на 1 вересня і має початися о 21:00 за київським часом. Спільної пресконференції за результатами зустрічі наразі не планується.