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Вітренко у США: «Північний потік-2» все ще можна й треба зупинити»

За словами Юрія Вітренка, Україні потрібні гарантії збереження транзиту газу через її територію, тому що він «знижує ризик повномасштабної війни»

Російський газопровід «Північний потік-2» все ще можна зупинити, стверджує голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко. Про це він заявив у відеоінтерв’ю агентству Reuters під час візиту в складі української делегації до Вашингтона.

«Навіть попри те, що він («Північний потік-2» – ред.), не знаю, на 99% завершений, ми все ще віримо, що його можна і потрібно зупинити. І з нашого боку ми все ще будемо обговорювати, що США може зробити в цьому напрямку, наприклад, санкції США проти компанії «Північний потік», – сказав очільник «Газпрому».

За його словами, Україні потрібні гарантії збереження транзиту газу через її територію, тому що він «знижує ризик повномасштабної війни».

«Це означало б, що європейські країни в одному човні з Україною, тому що в разі перебоїв із транзитом газу через Україну європейці зіткнулися б із дефіцитом», – сказав Вітренко.

Він назвав «дуже важливими» конкретні перемови між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Джо Байденом для встановлення взаємної довіри.

«Ми продовжуємо підкреслювати, що для нас справа не в грошах, в першу чергу йдеться про національну безпеку України», – зазначив чиновник.

Німеччина, яка є прихильником російського проєкту «Північний потік-2», і ще низка європейських країн, як і Росія, говорять про нього як про суто комерційний. Україна, а також низка інших європейських країн, а також США називають його натомість суто геополітичним і таким, що не має комерційного обґрунтування.

Критики газогону, зокрема, звертають увагу, що він має на меті пустити російський газ до Європи в обхід України і потенційно позбавити її значних сум плати за транзит, а також зробити її вразливою перед можливим російським воєнним нападом, запобіжником від якого нині ще є, зокрема, важливий транзитний маршрут російського газу до Європи українською територією.

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