Президент Латвії не думає, що «Північний потік-2» ще можна зупинити

Запуск газопроводу «Північний потік-2» вже навряд чи можна зупинити, вважає президент Латвії Егілс Левітс. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я не думаю, що «Північний потік-2» можна зупинити. Зараз ми маємо сконцентруватись на наслідках, і особливо на негативних наслідках для України», – сказав Левітс.

Президент Латвії додав, що, на його думку, США та Німеччина налаштовані підтримати економічну безпеку України після ймовірного запуску газогону: «В мене є відчуття, що і США, і Німеччина хочуть уникнути поганих наслідків для України від газогону. І в цьому питанні я налаштований оптимістично».

Росія, а також прихильники газопроводу, що прокладається дном Балтійського моря в обхід України й інших транзитних держав, у Німеччині й кількох інших країнах Європи називають його виключно комерційним проєктом. Україна, США, низка інших країн Євросоюзу і керівництво ЄС заявляють, що цей проєкт суто політичний і не має економічного обґрунтування.

США і Німеччина після досягнення домовленостей про умови завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» опублікували 21 липня спільну заяву, яка містить обіцянки Україні.

США і Німеччина також вважають, що в інтересах України і Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року, коли закінчується термін чинної угоди про цей транзит.

Німеччина зобов’язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну на термін іще до 10 років і призначити для цієї мети спеціального представника. Переговори щодо цього питання повинні розпочатися якомога швидше, але не пізніше ніж 1 вересня.