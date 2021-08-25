Вітренко прокоментував програш оператора «Північного потоку-2» у суді в Німеччині

Глава правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко прокоментував програш оператора трубопроводу «Північний потік-2» у Вищому окружному суді Дюссельдорфа.

«Наша стратегія – грати за тими ж правилами, за якими живе Захід, (а не за якими нам кажуть жити окремі західні політики та урядовці) приносить результати. Газпром програв в Стокгольмському арбітражі. Тепер, намагаючись вивести Північний потік-2 з-під дії європейського регулювання, так званого третього енергопакету, Газпром програв і в німецьких судах. І тепер наше основне поле бою буде якраз навколо застосування цих європейських правил до всіх газопроводів, які поєднують Росію та Європу», – зазначив Вітренко.

Він додав, що «це буде непростий бій».

«Кремль шантажує Європу дефіцитом газу взимку. Окремі західні урядовці не хочуть розуміти (або роблять вигляд, що не розуміють), що насправді означають європейські правила. Але «борітеся-поборемо»!» – написав Вітренко у фейсбуці.

25 серпня оператор трубопроводу «Північний потік-2» програв судовий розгляд у Німеччині, щодо підпорядкування вимогам газової директиви Європейського союзу до трубопроводу.

У травні минулого року стало відомо, що німецьке Федеральне мережеве агентство (Bundesnetzagentur) відмовило у звільненні «Північного потоку-2» від правил газової директиви ЄС. Рішення було ухвалене на базі законодавства, яке допускає звільнення від регулювання, якщо газопровід був добудований до 23 травня 2019 року.

У тому ж місяці Європейський суд відхилив позови компаній Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG щодо поширення норм європейського законодавства на газопроводи з третіх країн.

Німеччина, яка є прихильником російського проєкту «Північний потік-2», і ще низка європейських країн, як і Росія, говорять про нього як про суто комерційний. Україна, а також низка інших європейських країн, а також США називають його натомість суто геополітичним і таким, що не має комерційного обґрунтування.

Критики газогону, зокрема, звертають увагу, що він має на меті пустити російський газ до Європи в обхід України і потенційно позбавити її значних сум плати за транзит, а також зробити її вразливою перед можливим російським воєнним нападом, запобіжником від якого нині ще є, зокрема, важливий транзитний маршрут російського газу до Європи українською територією.