Суд ЄС відхилив позов «Північного потоку-2» проти газової директиви Євросоюзу

Європейський суд у середу відхилив позови компаній Nord Stream і Nord Stream 2 AG щодо поширення норм європейського законодавства на газопроводи з третіх країн.

«Суд Європейського союзу заявляє, що дії, розпочаті Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG проти Директиви 2019/692, яка поширює певні правила внутрішнього ринку природного газу на трубопроводи із третіх країн, є неприпустимими», – йдеться в рішенні суду.

У позові Nord Stream 2 просила Європейський суд анулювати поправки до газової директиви, які проєкт під керівництвом «Газпрому» вважає «дискримінаційними».

15 травня стало відомо, що німецьке Федеральне мережеве агентство (Bundesnetzagentur) відмовило у звільненні «Північного потоку-2» від правил газової директиви ЄС. Рішення було ухвалене на базі законодавства, яке допускає звільнення від регулювання, якщо газопровід був добудований до 23 травня 2019 року. Газопровід «Північний потік-2» недобудований досі.

«Північний потік-2» прокладається для поставок природного газу з Росії до Німеччини. У проєкті, окрім російського «Газпрому», бере участь низка європейських компаній.

Газопровід мав бути добудований до кінця 2019 року. У грудні минулого року в США ухвалили оборонний бюджет, один з розділів якого передбачає санкції проти компаній, які укладають труби для «Північного потоку-2» дном Балтійського моря. Після цього компанія Allseas, яка займалася спорудженням газопроводу, відмовилася продовжувати роботи.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія знайде спосіб добудувати газопровід, при необхідності, самостійно.

Сполучені Штати заперечують проти спорудження газопроводу, стверджуючи, що реалізація цього проєкту посилить залежність Європи від Росії, а також загрожуватиме стабільності економіки України, оскільки дозволить Росії в майбутньому відмовитися від транзиту газу через Україну. Влада Німеччини каже, що йдеться про комерційний проєкт, в якого немає політичної складової.