«Російський газ є найбруднішим у світі» – Зеленський на зустрічі з міністром енергетики США

Президент Володимир Зеленський очікує якнайшвидшого започаткування регулярних тристоронніх консультацій у форматі Україна – Німеччина – США з питань збереження українського транзиту та забезпечення європейської енергетичної безпеки. Про це глава української держави заявив 31 серпня на зустрічі із міністром енергетики США Дженніфер Ґренгольм, повідомляє сайт Офісу президента.

Сторони обговорили загрози від «Північного потоку-2». «Російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції», – зазначив Зеленський.

У разі запуску російського газопроводу «Північний потік-2» на половину проєктної потужності український транзит може скоротитися втричі, до 18 млрд кубометрів, про це в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна» повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. У 2020 році український оператор газотранспортної системи здійснив транзит до Європи майже 56 мільярдів кубометрів газу.