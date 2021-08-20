Україна до 2031 року витратить на ракетну програму понад 200 млрд грн – РНБО

Україна до 2031 року має намір витратити на свою ракетну програму понад 200 мільярдів гривень, повідомив за підсумками засідання Ради національної безпеки й оборони 20 серпня секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, питання про розвиток ракетного озброєння на засіданні РНБО розглядали в режимі «таємно».

«Єдине можу сказати, що до 2031 року маємо витрати на цю програму більше ніж 200 мільярдів гривень. Ми не можемо чекати від наших партнерів, чи вони будуть, чи не будуть нам надавати те чи інше озброєння. Наше завдання – зробити власне озброєння, у нас є для цього можливості, фахівці, щоб ми могли боронити нашу країну», – сказав секретар РНБО.

За словами Данілова, уряд і Верховна Рада мають намір розглянути зміни до державного бюджету і виділити цього року додатково 3,3 мільярда гривень на ракетну програму.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України».