Зеленський зустрічається з Байденом (трансляція)

У Вашингтоні розпочинається головна подія візиту президента України Володимира Зеленського до США – переговори українського лідера з главою американської держави Джо Байденом. Радіо Свобода веде спеціальний ефір, присвячений цій події.

Зеленський повідомив, що має намір почати розмову з американським колегою з тем Криму і Донбасу.

«У нас буде не просто питання-відповідь. У нас буде серйозна зустріч, декілька буде секторів нашої розмови. Складно сказати, з якого саме питання почати. Багато речей, на які хочеться отримати не відповідь, а отримати бачення. Тим більше, що питання не в тому, що запитує Україна і що відповідає Америка. Мені здається, що у кожної сторони є питання і відповіді», – заявив Зеленський.

Зеленський прибув до Вашингтона 30 серпня (в Україні це була вже 2:00 31 серпня) з триденним візитом і вже провів разом із іншими членами української делегації кілька зустрічей.

31 серпня агенція AP повідомила, що Вашингтон обіцяє Києву додаткову військову допомогу на суму 60 мільйонів доларів напередодні переговорів між президентом США Джо Байденом та його українським колегою Володимиром Зеленським.

Зустріч Байдена і Зеленського запланована на 1 вересня і має початися о 21:00 за київським часом. Спільної пресконференції за результатами зустрічі наразі не планується.