Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Зеленський зустрічається з Байденом (трансляція)

Президент України Володимир Зеленський (л) і президент США Джо Байден

У Вашингтоні розпочинається головна подія візиту президента України Володимира Зеленського до США – переговори українського лідера з главою американської держави Джо Байденом. Радіо Свобода веде спеціальний ефір, присвячений цій події.

Зеленський повідомив, що має намір почати розмову з американським колегою з тем Криму і Донбасу.

«У нас буде не просто питання-відповідь. У нас буде серйозна зустріч, декілька буде секторів нашої розмови. Складно сказати, з якого саме питання почати. Багато речей, на які хочеться отримати не відповідь, а отримати бачення. Тим більше, що питання не в тому, що запитує Україна і що відповідає Америка. Мені здається, що у кожної сторони є питання і відповіді», – заявив Зеленський.

Зеленський прибув до Вашингтона 30 серпня (в Україні це була вже 2:00 31 серпня) з триденним візитом і вже провів разом із іншими членами української делегації кілька зустрічей.

31 серпня агенція AP повідомила, що Вашингтон обіцяє Києву додаткову військову допомогу на суму 60 мільйонів доларів напередодні переговорів між президентом США Джо Байденом та його українським колегою Володимиром Зеленським.

Зустріч Байдена і Зеленського запланована на 1 вересня і має початися о 21:00 за київським часом. Спільної пресконференції за результатами зустрічі наразі не планується.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG