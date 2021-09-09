Тейлор: «Україна може просити про статус основного союзника поза НАТО і водночас працювати над повноцінним членством»

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор вважає, що Київ може просити про статус основного союзника поза НАТО і водночас працювати над повноцінним членством. Про це він заявив у коментарі «Голосу Америки».

«Ніхто не ставить під сумнів, що повноцінне членство України в НАТО є кращим. Якщо вибір стоїть між одним та іншим, однозначно слід цілитись на членство в НАТО, бо статус основного союзника не дає безпекових гарантій Україні. Але цього вибору не має бути – країна може мати обидва варіанти», – зазначив Тейлор.

Він наголосив, що просити про статус основного союзника США Україні може вже зараз, не припиняючи працювати над членством у Альянсі.

«Твердження про те, що якщо ви отримали статус союзника поза НАТО, то не зможете стати повноцінним членом НАТО – неправда. Для цього нема жодної причини і нема жодних обмежень», – запевнив Тейлор.

8 вересня Верховна Рада на позачерговому засіданні 8 вересня не підтримала звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA). Відповідну постанову підтримали лише 24 народні депутати.

7 листопада посол України в США Оксана Маркарова заявила, що двосторонній статус основного союзника США поза НАТО – це «статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас».