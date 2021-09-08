Рада не підтримала звернення до Конгресу США щодо надання статусу основного союзника поза НАТО

Верховна Рада на позачерговому засіданні 8 вересня не підтримала звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).

Відповідну постанову підтримали лише 24 народні депутати.

Про те, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на 8 вересня, напередодні повідомила речниця спікера Ольга Туній. Вона уточнила, що засідання скликають на вимогу 153 народних депутатів.

У пояснювальній записці до проєкту постанови, ініціатором якої вказаний народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, необхідність ухвалення такого звернення пояснюється агресією Росії проти України.

«Метою і завданням ухвалення постанови є відповідно до міжнародно-правових гарантій задіяння механізмів стратегічних безпекових гарантій для забезпечення територіальної цілісності держави та отримання належної міжнародної воєнної допомоги. Ухвалення постанови залучить міжнародно-правові механізми гарантування безпеки держави, зокрема надасть можливість участі у спільних оборонних ініціативах, можливість проведення спільних досліджень військового характеру, участь у низці обмежених контртерористичних заходів, поставку обмежених видів озброєння», – йдеться в пояснювальній записці.

1 вересня відбулася зустріч президентів США й України. За словами президента України, головними темами переговорів, були питання безпеки.

Під час розмови Володимира Зеленського і Джо Байдена українська та американська сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та Сполучених Штатів Америки.