В МЗС України відповіли на заяву Росії щодо демонтажу пам’ятника на честь дружби Києва та Москви

В Міністерстві закордонних справ Україні здивовані реакцією Росії на демонтаж пам’ятного знаку про дружбу Києва та Москви. Про це заявив в коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

«Реакція МЗС РФ на демонтаж пам’ятного знаку про дружбу Києва та Москви на вулиці Маршала Якубовського викликає здивування. Поборники історичних зв’язків досі не зрозуміли, що дружба на танках не будується. Розв’язана із Москви збройна агресія проти України забрала тисячі українських життів, десятки тисяч людей залишилися із скаліченими долями, сотні тисяч вимушені жити в умовах перманентної загрози життю і здоров’ю на окупованих територіях», – заявив Ніколенко.

Речник МЗС додав, що пам’ятний знак, встановлений в 2001 році, не відображає реалій сьогодення.

«Упевнений, що в Києві знайдеться місце для іншого монумента: зафіксувати покаяння Росії за все те горе, яке вона принесла на українську землю. Виправляти історичні помилки ніколи не пізно», – зазначив Ніколенко.

Раніше в МЗС Росії заявили, що демонтаж пам’ятника викликає співчуття.

«З гіркотою спостерігаємо, як нинішній київський режим наполегливо нав’язує населенню України ненависть до всього, що пов’язано або хоча б має стосунок до Росії. Планово здійснюється демонтаж всього, що могло б нагадувати про історичну спільність наших країн», – мовиться в заяві.

6 вересня у столиці демонтували пам’ятник знак на честь дружби Києва та Москви, який був розташований у сквері за адресою вулиця Маршала Якубовського, 8.

Пам’ятник було встановлено у серпні 2001 року. Тоді Голосіївський район називався Московським. У 2015 році активісти розмалювали монумент у синьо-жовті кольори.