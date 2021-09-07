«Росія вже торгується»: Кулеба про умови Кремля не обговорювати Крим при зустрічі Зеленського з Путіним

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія все ж повинна погодитися на зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. При цьому він зазначив, що в Кремлі «вже торгуються», відмовляючись обговорювати кримську тему. Український міністр визнав це хорошим знаком. Про це Кулеба сказав в ранковому ефірі телеканалу «1+1» 7 вересня, відповідаючи на питання, чи погодиться Україна на зустріч, якщо тема Криму підніматися не буде.

«Хороша новина – вони вже торгуються. Якщо починалося з боку Москви, що незрозуміло, про що говорити, категорично не збігаються порядки денні і бачення цієї зустрічі, то тепер вони вже торгуються щодо її порядку денного. Але самітом «Кримська платформа» ми показали, що ми про Крим ніколи не забудемо, Крим – це не та тема, по якій можуть бути компроміси. Я переконаний, що тема Криму буде на порядку денному за будь-яких обставин, питання в тому, як це буде публічно висвітлюватися», – зазначив Кулеба.

Він закликав Кремль «не шукав привід зіскочити», а «провести відверту розмову».

«Сьогодні вони говорять – не хочемо про Крим, завтра вони придумають ще якийсь аргумент, але ми закликаємо Росію все-таки погодитися на цю зустріч і провести відверту розмову про те, яким чином будемо припиняти російську агресію проти нашої держави і деокупувати наші території», – сказав Кулеба.

5 вересня в Кремлі заявили, що, мовляв, із боку Києва немає «взаємної політичної волі» до поліпшення відносин із Москвою. Як заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, Володимир Путін, мовляв, свою політичну волю до цього «підтвердив і перепідтвердив» і готовий зустрічатися з Володимиром Зеленським.

Але при цьому речник наголосив, що підготовка такої зустрічі впирається в тему окупованого Росією українського Криму – адже, нагадав він, в офісі президента України Кремлеві кажуть, що Зеленський хоче обговорювати Крим.

Наприкінці квітня Пєсков також заявляв, що в перебігу ймовірної зустрічі Путін, крім того, не буде готовий обговорювати з Зеленським і ситуацію на Донбасі. Як заявляв також речник Кремля, зустріч Зеленського з Путіним навряд чи буде можлива цього року.

Зеленський, який іще з часів передвиборної кампанії постійно говорить про бажання особисто зустрітися з Путіним, наголошує, що серед тем розмови обов’язково мають бути питання окупованих Криму й частини Донбасу, а також українських в’язнів, захоплених на цих територіях.