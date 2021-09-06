Прокуратура АРК перекваліфікувала кримінальні провадження через затримання в Криму

Прокуратура АРК і Севастополя повідомляє про перекваліфікацію кримінальних проваджень у зв'язку з обшуками та затриманнями в Криму 3 і 4 вересня на «воєнний злочин» (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни) через «незаконне позбавлення волі та тортури». Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці відомства в фейсбуці.

«Прокуратура АР Крим та м. Севастополя перекваліфікувала кримінальні провадження за фактами незаконного позбавлення волі п'ятьох громадян України в окупованому Криму, серед яких заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял. Дії окупантів кваліфіковано як воєнний злочин за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни)», – йдеться в повідомленні.

У Прокуратурі АРК додали, що у зв'язку із застосуванням до Джеляла поводження, що прирівнюється до тортур, під час його утримання, відомство почало кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

«Зазначимо, що незаконне ув'язнення осіб, застосування до них тортур і нелюдського поводження прямо заборонені статтею 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни та є воєнним злочином, і, відповідно до Римського Статуту Міжнародного кримінального суду – злочином проти людяності», – йдеться в повідомленні.

Раніше Прокуратура АРК повідомляла, що кримінальні провадження розпочато за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).

Керівник Краснодарської філії Комітету проти тортур, юрист Сергій Романов заявив, що тривале утримання без води і їжі кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла після його затримання російськими силовиками можна розцінювати як «нелюдське ставлення» і порушення Європейської конвенції з прав людини.

Раніше адвокат Джеляла Еміне Авамілєва розповіла проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що після затримання російськими силовиками кримськотатарський активіст піддався «жорсткому психологічному впливу». За її словами, він кілька годин провів у наручниках, із мішком на голові та, за його відчуттями, в підвальному приміщенні.

Російські силові відомства інформацію Авамілєвої не коментують.

6 вересня підконтрольний Кремлю Київський районний суд заарештував затриманого на минулих вихідних кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла на два місяці, до 4 листопада.

Також у Криму заарештували чотирьох затриманих під час вересневих обшуків кримських татар. Так, на 60 діб заарештували братів Азіза і Асана Ахтемова, батькові затриманого Азіза Ахтемова Ескендеру дали на 10 діб. Ще один син Ескендера, Арсен Ахтемов, отримав 15 діб арешту.

4 вересня у селі Первомайське Сімферопольського району окупованого Криму відбувся обшук у кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла. Крім нього, російські силовики 3-4 вересня затримали Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова, Шевкета Усеїнова. Усеїнова і Одаманова заарештували на 14 і 15 діб відповідно.

Раніше заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар повідомляла, що затриманих російська влада пов’язує з нібито диверсією на газопроводі біля села Перевальне під Сімферополем.

Російські силові відомства офіційно ситуацію із затриманнями не коментували.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що обшуками та затриманнями в Криму «Росія реагує на «Кримську платформу».

Українські правозахисні організації в спільній заяві зажадали звільнити затриманих на півострові кримських татар.