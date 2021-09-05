Затримання в Криму: адвокат заявляє про катування Джеляла, в МЗС повідомляють подробиці

Принаймні одного з п’яти затриманих днями російською владою в окупованому Криму кримських татар, Нарімана Джеляла (Джелялова), катували, повідомили голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.

Як інформує Чубаров із посиланням на адвоката Джеляла, кримськотатарський діяч «із моменту затримання (4 вересня – ред.) і до пізнього вечора утримувався в невідомому йому приміщенні – в наручниках, із мішком на голові, під сильним психологічним тиском».

Дані про катування Джеляла й інших затриманих підтвердила й Джеппар, посилаючись на свої джерела.

Вона нагадала, що всіх п’ятьох затриманих – Нарімана Джеляла, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова – російська влада пов’язує з нібито диверсією на газопроводі біля села Перевального, хоча достеменно не відомо, чи взагалі було те пошкодження газопроводу, про яке стверджується – «факт пошкодження газопроводу з інших джерел підтвердити не вдалося».

За її даними, проти Джеляла і двоюрідних братів Ахтемових порушили кримінальні справи за статтею про «диверсію» російського Кримінального кодексу, який Москва протиправно насаджує на окупованій частині території України, до них не допускають незалежних адвокатів.

«Причетних» чомусь знайшли саме після повернення Нарімана Джеляла з Києва, де він брав участь в інавгураційному саміті «Кримської платформи». За сфабрикованими обвинуваченнями він виявився диверсантом та пособником злочину, а двоюрідні брати Ахтемови – диверсантами-виконавцями злочину. За цими обвинуваченнями передбачається позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років», – повідомила Джеппар.

Вона звернула увагу, що, за твердженнями російської влади на півострові, пошкодження газопроводу, який подає газ до військової частини, сталося саме 23 серпня – в день інавгураційного саміту «Кримської платформи».

Ельдарові Одаманову, додала заступниця міністра, висунули адміністративне обвинувачення в «непокорі законному розпорядженню» працівника правоохоронних структур.

«На жаль, досі залишається невідомою доля Шевкета Усеїнова», – наголосила вона.

Раніше 5 вересня голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав масові обшуки і затримання кримських татар в окупованому Криму 3–4 вересня «показовою помстою і розправою» після саміту «Кримської платформи».

А в Києві, біля посольства Росії в Україні, відбулася акція на підтримку затриманих у Криму кримських татар.