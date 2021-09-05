США вимагають від Росії звільнення Нарімана Джеляла та інших активістів – посольство

Посольство США в Україні відреагувало на затримання в окупованому Росією Криму десятків кримськотатарських активістів.

«Ми засуджуємо вчорашній арешт ФСБ Росії Нарімана Джеляла та інших кримськотатарських активістів. Росія повинна негайно звільнити цих активістів та всіх українських політв’язнів, яких вона утримує, і припинити політичні переслідування в Україні», – написали американські дипломати і додали хештег #КримЦеУкраїна.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав «посиленням терору» обшуки і затримання жителів різних районів окупованого Росією Криму 3 і 4 вересня.

«Я закликаю партнерів «Кримської платформи» посилити тиск на Москву, змусити її відмовитися від боягузливої тактики і звільнити всіх незаконно затриманих», – мовиться у повідомленні.

У Міністерстві закордонних справ раніше сьогодні повідомили про п’ятьох затриманих протягом 3-4 вересня в Криму: співробітники ФСБ вранці 3 вересня затримали Ельдара Одаманова, вночі 4 вересня – Азіза Ахтемова, Асана Ахметова і Шевкета Усеїнова, вранці 4 вересня після обшуків у нього вдома був затриманий заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

У МЗС закликали міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта, посилити тиск на Росію «задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованої нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах «Кримської платформи».

Прокуратура АРК і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень у зв’язку з обшуками і затриманнями в окупованому Росією Криму 3 і 4 вересня.

У Сімферополі біля будівлі управління ФСБ Росії в окупованому Криму російські силовики 4 вересня затримали близько 40 осіб. Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив у фейсбуці, що затримані – кримські татари, які намагалися дізнатися про долю п’яти співвітчизників, у яких російські силовики проводили обшуки 3 і 4 вересня.