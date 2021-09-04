Сімферополь: 40 людей затримали біля будівлі ФСБ – «Кримська солідарність»

У Сімферополі біля будівлі управління ФСБ Росії в окупованому Криму російські силовики 4 вересня затримали близько 40 осіб, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

«Серед них як чоловіки, так і жінки. Також був затриманий цивільний журналіст «Кримської солідарності» і кореспондент «Грани.ру» Айдер Кадиров», – мовиться у повідомленні.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив у фейсбуці, що затримані – кримські татари, які намагалися дізнатися про долю п’яти співвітчизників, у яких російські силовики проводили обшуки 3 і 4 вересня.

За інформацією Чубарова, їх «насильно завантажили» в поліцейські автобуси.

У ФСБ інформацію про масові затримання у Сімферополі або обшуки 3-4 вересня в окупованому Криму офіційно не коментують.

У Міністерстві закордонних справ раніше сьогодні повідомили про п’ятьох затриманих протягом 3-4 вересня в Криму: співробітники ФСБ вранці 3 вересня затримали Ельдара Одаманова, вночі 4 вересня – Азіза Ахтемова, Асана Ахметова і Шевкета Усеїнова, вранці 4 вересня після обшуків у нього вдома був затриманий заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

У МЗС закликали міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта, посилити тиск на Росію «задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованої нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах «Кримської платформи».