Зеленський відреагував на нові обшуки й затримання в Криму

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нові обшуки в окупованому Криму і закликав Росію зупинити переслідування і звільнити затриманих.

«Окупанти в Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки й затримання. Вже забрали Нарімана Джеляла, першого заступника голови Меджлісу. Так РФ реагує на початок роботи «Кримської платформи». Всі затримані мають бути звільнені», – написав Зеленський у твітері.

У Міністерстві закордонних справ раніше сьогодні повідомили про п’ятьох затриманих протягом 3-4 вересня в Криму: співробітники ФСБ вранці 3 вересня затримали Ельдара Одаманова, вночі 4 вересня – Азіза Ахтемова, Асана Ахметова і Шевкета Усеїнова, вранці 4 вересня після обшуків у нього вдома був затриманий заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

У МЗС закликали міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта, посилити тиск на Росію «задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованої нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах «Кримської платформи».