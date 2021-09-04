Представництво Зеленського в АРК після затримання Джеляла закликало Росію зупинити репресії

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим засудило кроки російських правоохоронців в анексованому Криму, «спрямовані на переслідування представників Меджлісу кримськотатарського народу». Про це йдеться в реакції відомства у фейсбуці на затримання кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла.

«Проведений сьогодні незаконний обшук і затримання заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла є черговим актом політики витіснення корінного кримськотатарського народу та його представницьких органів з Криму, актом придушення будь-яких проявів згуртованості та активності у відстоюванні прав», – йдеться в заяві.

У представництві висловили переконаність у тому, що такі кроки окупаційної влади Криму пов’язані з громадською і політичною діяльністю Джеляла, зокрема з його участю як спікера на різних майданчиках саміту «Кримської платформи».

«Вкотре закликаємо Росію припинити хвилю репресій і відмовитися від системних переслідувань у тимчасово окупованому Криму щодо громадян України за їхні політичні погляди, позицію й переконання. Російська Федерація повинна виконати наказ Міжнародного суду ООН 2017 року у справі «Україна проти Російської Федерації», яким запроваджено тимчасові заходи, зокрема утриматися від обмежень щодо кримських татар на представництво власних інтересів, включно з поновленням діяльності Меджлісу», – наголосили у представництві.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, реагуючи на затримання Джеляла, закликала міжнародну спільноту «відреагувати на неправомірні дії окупаційної влади і посилити тиск на РФ, з метою припинення порушень прав українців на території тимчасово окупованого Криму».

«Країна-окупант вкотре вдається до переслідування та залякування кримських татар. Обшуки у помешканнях громадян України є грубим порушенням міжнародних норм, зокрема статті 5 Конвенції про захист прав людей і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантується право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції – право на повагу до приватного і сімейного життя», – написала Денісова у фейсбуці.

Вона додала, що напередодні після обшуків зникли двоє кримських татар: Ельдар Одаманов й Азіз Ахтемов, а їхнє місце перебування досі невідоме.

Вранці 4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його вивезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії в окупованому Криму.

Відповідні відомства Криму, підконтрольні Кремлю, ситуацію наразі не коментували.

Наріман Джелял – кримськотатарський політик, викладач, політолог і журналіст, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу з 2013 року і до заборони діяльності Меджлісу після анексії Криму Росією, керівник інформаційно-аналітичного підрозділу.