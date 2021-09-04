У Криму затримали кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла

В анексованому Криму 4 вересня відбувся обшук у Нарімана Джеляла, кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, після чого його вивезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen.

Обшук проходив за адресою: село Первомайське Сімферопольського району, вул. Леніна, 113, повідомила громадська ініціатива «Кримська солідарність».

«Активісти повідомляють, що Нарімана Джеляла вивезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Юридичний захист здійснюватиме адвокат Еміне Авамілєва» – йдеться в повідомленні.

«Зранку в Криму до першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла прийшли з обшуками. Декілька хвилин тому його вивезли на авто у невідомому напрямку. Пан Джелял користується великою довірою і підтримкою серед кримчан, нагороджений Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня», – написав у фейсбуці постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, зі свого боку, повідомив, що Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії в окупованому Криму.

Відповідні відомства анексованого Криму ситуацію наразі не коментували.

4 вересня Наріман Джелял на своїй сторінці в фейсбуці написав, що в селі Первомайське Сімферопольського району близько 1:00 співробітники російської поліції провели обшук в будинку Азіза Ахтемова, після чого Ахтемова вивезли в невідомому напрямку.

Наріман Джелял – кримськотатарський політик, викладач, політолог і журналіст, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу з 2013 року і до заборони діяльності Меджлісу після анексії Криму Росією, керівник інформаційно-аналітичного підрозділу.