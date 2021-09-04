Прокуратура АРК відкрила кримінальні провадження через нові обшуки та затримання в окупованому Криму

Прокуратура АРК і Севастополя повідомляє про відкриття кримінальних проваджень у зв’язку з обшуками і затриманнями в окупованому Росією Криму 3 і 4 вересня.

У відомстві назвали незаконним затримання 3-4 вересня Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Асана Азтемова, Шевкета Усеїнова, а також заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.

«Кримінальні провадження розпочаті за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) та ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі). За вказані незаконні дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років», – мовиться у повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що Росія продовжує політику, спрямовану на «переслідування, репресії та утиски громадян України, які, фактично, за останні сім з половиною років стали заручниками окупаційного режиму».

У Сімферополі біля будівлі управління ФСБ Росії в окупованому Криму російські силовики 4 вересня затримали близько 40 осіб. Чубаров повідомив у фейсбуці, що затримані – кримські татари, які намагалися дізнатися про долю п’яти співвітчизників, у яких російські силовики проводили обшуки 3 і 4 вересня.

За інформацією Чубарова, їх «насильно завантажили» в поліцейські автобуси.

У ФСБ інформацію про масові затримання у Сімферополі або обшуки 3-4 вересня в окупованому Криму офіційно не коментують.

У Міністерстві закордонних справ раніше сьогодні повідомили про п’ятьох затриманих протягом 3-4 вересня в Криму: співробітники ФСБ вранці 3 вересня затримали Ельдара Одаманова, вночі 4 вересня – Азіза Ахтемова, Асана Ахметова і Шевкета Усеїнова, вранці 4 вересня після обшуків у нього вдома був затриманий заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

У МЗС закликали міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта, посилити тиск на Росію «задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованої нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах «Кримської платформи».