Прокуратура АРК відкрила провадження через нові обшуки та затримання в Криму

Прокуратура Автономної республіки Крим повідомляє про відкриття кримінальних проваджень за фактами обшуків, які російські силовики провели вранці 17 серпня в будинках кримських татарах із подальшим затриманням п’ятьох людей, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«За вказаними фактами органи правопорядку автономії почали кримінальні провадження у частині 2 статті 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла) і частині 2 статті 146 КК України (незаконне позбавлення волі). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років», – зазначили в пресслужбі прокуратури АРК.

Читайте також: Російські силовики забрали імама після обшуку в його будинку під Сімферополем – адвокат

У відомстві також повідомили, що досудове розслідування буде здійснювати управління Національної поліції України в АРК і Севастополі.

«Обшуки і затримання, що відбуваються на півострові – це продовження системних злочинів, скоєних окупаційною владою протягом останніх семи років в відношенні громадян України. Кінцевою метою таких дій є обмеження свободи релігії, витіснення корінного кримськотатарського населення за межі Кримського півострова і придушення опору окупації», – цитує пресслужба главу прокуратури АРК Ігоря Поночовного.

У вівторок, 17 серпня російські силовики в Криму провели відразу п’ять обшуків в будинках кримських татар. Згодом стало відомо, що п’ятьох людей затримали.