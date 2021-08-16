Омбудсман України стурбована погіршенням стану здоров’я фрілансера Крим.Реалії Єсипенка

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова висловила 16 серпня стурбованість через погіршення стану здоров’я фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка, якого, за її словами, незаконно утримують у слідчому ізоляторі в окупованому Сімферополі, після заподіяних щодо нього тортур.

«Адміністрація СІЗО цинічно ігнорує погіршення стану здоров’я нашого співгромадянина і не надає необхідної медичної допомоги. Незабезпечення кваліфікованої медичної допомоги є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, що прирівнюється до тортур і нелюдського поводження, і статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, схвалених Економічною і соціальною радою ООН», – звернула увагу Денісова.

Вона нагадала, що в Єсипенка почалися серйозні проблеми з артеріальним тиском і зором, загострилася сечокам’яна хвороба, що стало наслідком застосовування до нього тортур і незаконних методів допиту під час безпідставного, за її словами, затримання в березні 2021 року: «Співробітники російської ФСБ надягали чоловіку на голову пакет, позбавляючи можливості дихати, підключали електричний струм до різних частин тіла та жорстоко били».

Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити Владиславу Єсипенкові медичне обстеження і надати необхідну медичну допомогу з проведенням профільного лікування в спеціалізованій медичній установі.

«Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на факти порушення прав Владислава Єсипенка і вжити всіх можливих заходів, щоб припинити тортури стосовно українських громадян у місцях несвободи тимчасово окупованого Криму і Росії», – наголосила український омбудсман.

Раніше дружина Єсипенка Катерина повідомила проєктові Крим.Реалії, що через катування з боку російських силовиків у її чоловіка погіршився стан здоров’я. При цьому в СІЗО йому не надають необхідної медичної допомоги, так що через це близько тижня тому його довелося на машині швидкої допомоги вивозити до цивільної лікарні.

Катерина Єсипенко раніше заявляла, що її чоловіка змусили дати свідчення, вдаючись до катувань.

Російський суд в окупованому Криму 6 липня продовжив арешт Владислава Єсипенка до 18 грудня.

Російська влада звинувачує Єсипенка за статтею 223-1 Кримінального кодексу Росії, насадженого в окупованому українському Криму (незаконне виготовлення вибухових речовин, переробка або ремонт вибухових пристроїв), і за статтею 222.1 КК Росії (незаконні придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів).

Покарання, передбачене за обома статтями, – до 12 років позбавлення волі. Максимальний термін покарання за сукупністю двох статей – 18 років позбавлення волі.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай назвав оголошення обвинувального висновку Єсипенкові «знущанням зі справедливості».

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реаліі), висвітлював соціальну і екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також у зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою». Втім, експертиза не знайшла відбитків пальців Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті, а Служба зовнішньої розвідки України, коментуючи твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами, заявила про «провокації російських спецслужб».

Правозахисники і активісти нині проводять акції на підтримку Владислава Єсипенка.