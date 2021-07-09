У Держдепартаменті США занепокоєні долею фрілансера Радіо Свобода Єсипенка через продовження йому арешту

У Держдепартаменті США висловили стурбованість щодо ситуації з фрілансером Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владиславом Єсипенком, якому цього тижня російський райсуд в окупованому Сімферополі продовжив арешт до 18 грудня.

«Ми глибоко стурбовані новиною про те, що суд в окупованому Росією Криму продовжив шестимісячний термін утримання під вартою кореспондента RFERL Владислава Єсипенка. Ми закликаємо Росію припинити придушення незалежних голосів і негайно звільнити всіх українських політичних в’язнів», – мовиться у повідомленні представника Держдепартаменту Неда Прайса.

Раніше посольство США закликало Росію звільнити Владислава Єсипенка.

6 липня в окупованому Сімферополі підконтрольний Росії суд продовжив на пів року арешт Владиславу Єсипенку. Відтак він залишиться у СІЗО до 18 грудня цього року.

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реаліі), висвітлював соціальну і екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою». Втім експертиза не знайшла відбитків пальців Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті, а Служба зовнішньої розвідки України, коментуючи твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами повідомила про «провокації російських спецслужб».

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай вимагає звільнити Єсипенка з-під варти.

Офіційний Київ і правозахисні організації вважають Владислава Єсипенка політичним в’язнем, якого переслідують за професійну журналістську діяльність в окупованому Криму.

Напередодні на його підтримку відбулися «живі акції», а також акція #FreeYesypenko у соцмережах.