У посольстві США закликали окупаційну владу Криму звільнити Владислава Єсипенка

Посольство США в Україні виступило із заявою, в якій вимагає від окупаційної влади в Криму звільнити заарештованого фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка.

«Вчорашнє рішення щодо продовження терміну утримання під вартою журналіста Владислава Єсипенка, винесеного на закритому засіданні «суду» в окупованому Росією Криму, стало серйозною судовою помилкою. Ми закликаємо окупаційну владу негайно звільнити Єсипенка», – йдеться в повідомленні посольства у твітері.

6 липня в окупованому Сімферополі підконтрольний Росії суд продовжив на пів року арешт Владиславу Єсипенку. Відтак він залишиться у СІЗО до 18 грудня цього року.

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реаліі), висвітлював соціальну і екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою». Втім експертиза не знайшла відбитків пальців Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті, а Служба зовнішньої розвідки України, коментуючи твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами повідомила про «провокації російських спецслужб».

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай зажадав звільнити Єсипенка з-під варти.

Офіційний Київ і правозахисні організації вважають Владислава Єсипенка політичним в’язнем, якого переслідують за професійну журналістську діяльність в окупованому Криму.

Напередодні на його підтримку відбулися «живі акції», а також акція #FreeYesypenko у соцмережах.