Російські силовики забрали імама після обшуку в його будинку під Сімферополем – адвокат

Імама Раіфа Февзієва з села Строганівка Сімферопольського району Криму, у будинку якого російські силовики вранці 17 серпня проводили обшук, відвезли в управління ФСБ, повідомив адвокат Едем Семедляєв.

«Відомо мало. Відомо, що провели обшук. За словами сина, підкинули дві книги і наразі Раіфа самого відвезли. Я теж зараз поїду в управління ФСБ. Обшук проводила ФСБ. Йому інкримінують статтю 205.5 (Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації – ред.). Участь або організація, поки невідомо», – сказав Семедляєв активістам «Кримської солідарності».

Російські силовики ситуацію з обшуком у імама офіційно не коментують.

Активісти повідомляють про проведення 17 серпня в будинках кримських татар в окупованому Росією Криму одразу п’яти обшуків.

За перше півріччя 2021 року в окупованому Криму провели 33 обшуку, 156 затримань і 41 допит, значна порушень стосувалася представників кримськотатарського народу, повідомляли раніше в Кримськотатарському ресурсному центрі.

Кримські «справи Хізб ут-Тахрір» Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними». Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.