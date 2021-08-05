Активіста в Криму засудили до обмеження волі – Денісова назвала це переслідуванням за його участь у Меджлісі

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прокоментувала вирок кримськотатарському активісту Ільверу Аметову, винесений в окупованому Криму.

«Рішення «суду» є ще одним прикладом переслідування за участь у Меджлісі, оскільки до окупації Ільвер Аметов був членом представницького органу кримськотатарського народу. Під час обшуку у вересні 2019 року з його домашнього музею було вилучено старовинні експонати зброї, які він колекціонував понад 20 років. Антикварні предмети є частиною культурної спадщини кримськотатарського народу», – написала Денісова.

Омбудсменка закликала міжнародну спільноту застосувати всі наявні важелі впливу на Росію, аби та припинила «порушувати прав людини і основоположних свобод, зокрема незаконне переслідування громадян України та притягнення їх до відповідальності за злочини, які вони не скоювали».

Російська влада наразі публічно не коментувала заяву Денісової.

Суддя підконтрольного Росії Судакського міського суду Олена Босі 5 серпня засудила кримськотатарського активіста Ільвера Аметова до восьми місяців обмеження волі за «незаконне зберігання частин вогнепальної зброї».

Представник державного обвинувачення напередодні попросив у суду обмежити свободу Аметову на 10 місяців. Захист вимагав виправдати активіста. Після дебатів адвокат Олексій Ростовцев заявив, що оскаржуватиме рішення, якщо воно буде не на користь його підзахисного.

27 вересня 2019 року російські силовики в Судаку провели обшук у Ільвера Аметова. У нього вилучили «на експертизу» посвідчення члена Меджліса кримськотатарського народу, музейні експонати та деякі документи.

Згідно з матеріалами справи, «зброя, вилучена у Ільвера Аметова 27 вересня 2019 року під час розшукових заходів на території житлового будинку, є одноствольним, короткоствольним, гладкоствольним, нарізним, однозарядним, семизарядним вогнепальним еквівалентом системи «Наган»(1895 року). З порожньою коробкою, з порожнім механізмом, зі складовими частинами нарізної, вогнепальної зброї 1891-1930 років».

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У липні 2021 року з обвинувального висновку в кримінальній справі Ільвера Аметова прибрали частину, що стосується незаконного придбання вогнепальної зброї.

Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальну справу через «незаконні обшуки в домоволодінні Аметова».

У травні цього року підконтрольний Росії Мировий суд Судака прийняв рішення оштрафувати на 150 тисяч рублів Ільвера Аметова. Штраф стосувався його підприємницької діяльності.

Ільвер Аметов – активіст кримськотатарського національного руху, голова Судакського регіонального меджлісу.