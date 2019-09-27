Крим: Російські силовики проводять обшук у кримськотатарського активіста в Судаку

У п’ятницю 27 вересня російські силовики проводять обшук у кримськотатарського активістів Ільвера Аметова в Судаку, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

За інформацією джерела Крим.Реалії, силовики надали постанову, в якій вказано провести обшук у всіх помешканнях, які належать Аметову. Обшук здійснюють без присутності адвоката.

Як повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, Ільвер Аметов очолює регіональний пдірозділ Меджлісу.

Офіційної інформації російсьих правоохоронних органів Криму з приводу обшуку, що триває, наразі немає.

Це не перший обшук в будинку Ільвера Аметова. У травні 2017 року до його будинку вже приходили силовики. Тоді затримали сина активіста Амета.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, діячів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».