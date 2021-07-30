У Криму померла мати кримськотатарського режисера Ахтема Сеітаблаєва

В анексованому Росією Криму у віці 83 років померла мати кримськотатарського режисера Ахтема Сеітаблаєва – Субіє ханум Налбандова, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у фейсбуці ввечері 29 липня.

«У нашого друга, товариша, соратника, відомого українського режисера, актора театру і кіно, сценариста Ахтема Сеітаблаєва непоправне горе – в окупованому РФ Криму у віці 83 років померла його мама, Субіє ханум Налбандова ... Сьогодні кримськотатарський народ втратив письменницю, педагога, актрису, співачку, автора і ведучу першої телевізійної дитячої кримськотатарської програми», – написав Чубаров.

Про смерть матері на своїй сторінці у фейсбуці також написав Ахтем Сеітаблаєв.

«Мамо, не маю сил сказати прощай. До зустрічі ... Люблю, люблю, люблю», – написав режисер.

За інформацією Рефата Чубарова, Субіє Налбандова народилася 24 березня 1938 року в Криму. Її сім’я разом з усім кримськотатарським народом була депортована з Криму 18 травня 1944 року.

У 1990 році сім’я повернулася до Криму, де Субіє Налбандова викладала вокал і сценічну мову в Кримському училищі культури. У 1992 році Субіє Налбандова почала працювати в кримськотатарській редакції ДТРК «Крим», де створила першу в історії кримськотатарської культури дитячу телепередачу – «Мерабан’із, балалар».