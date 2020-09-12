Лауреатом премії імені Василя Стуса 2020 року став режисер Ахтем Сеітаблаєв

Лауреатом премії імені Василя Стуса 2020 року став український кінорежисер, актор театру й кіно Ахтем Сеітаблаєв. Члени журі оголосили ім’я лауреата під час урочистої церемонії, яка відбулася в Києві. Радіо Свобода було одним із інформаційних партнерів заходу.

Ахтем Сеітаблаєв у своєму виступі сказав, що, дізнавшись свого часу історію життя Василя Стуса, був вражений його мужністю. А ще любов’ю поета до своєї землі і його віршами.

«Я й досі не уявляю, як йому вдалося перебороти свій страх перед молохом радянської влади, – сказав цьогорічний лауреат премії імені Стуса. – Можливо, він знайшов ці сили в собі, бо вірив у те, що робив і створював, вірив, що, попри все, він не сам у своїй боротьбі, що є люди, які його підтримують, люди, яким не все одно… Люди, для яких є різниця між творенням і руйнуванням. Люди, яким важливо, які назви мають вулиці, на яких живуть їхні діти і батьки, навіть якщо вони освітлені й заасфальтовані. Люди, які знають різницю між рідним і ворожим. Люди, які з великою гідністю і мужністю відстоюють свої сенси й цінності. Багатьом із нас сьогодні значно легше жити і боротися за свою гідність, за життя своєї землі і своїх дітей тому, що був і є Василь Стус, що серед нас і сьогодні літає Птах його душі».

Ахтем Сеітаблаєв отримав диплом, грошову винагороду і відзнаку – статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном і скульптором Станіславом Кадочниковим.

Премія імені Василя Стуса була заснована 1989 року Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком (1928–2014). Її щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції.

Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська бізнес-школа і видавництво «Дух і Літера» взяли на себе справу продовження цієї ініціативи.

Кандидатів на здобуття премії цього року висувало журі у складі: Мирослав Маринович – голова журі, публіцист, член-засновник Української Гельсінської групи, почесний президент Українського ПЕН; Влад Троїцький – театральний режисер, засновник Центру сучасного мистецтва «ДАХ», лауреат премії імені Василя Стуса за 2019 рік; Андрій Курков – український письменник, президент Українського ПЕН; Боґуміла Бердиховська – публіцистка, керівниця департаменту стипендій Національного центру культури у Варшаві; Оля Гнатюк – дослідниця, професорка НаУКМА і Варшавського університету, віце-президентка Українського ПЕН; Юрко Прохасько – есеїст, перекладач; Олександр Саврук – декан Києво-Могилянської бізнес-школи; Елеонора Соловей – літератературознавиця; Дмитро Стус – директор Музею імені Шевченка; Леонід Фінберг – головний редактор видавництва «Дух і Літера», член Виконавчої ради Українського ПЕН.

Генеральним медіапартнером церемонії нагородження був телеканал «Еспресо», іншими медіапартнерами стали Радіо Свобода, а також «Український тиждень», «УП.Життя», «LB.ua», «UA:Суспільне мовлення», «UA:Радіо Культура».

Український ПЕН – культурна і правозахисна громадська організація, що об’єднує українських інтелектуалів – письменників, журналістів, науковців, видавців, перекладачів, правозахисників, культурних менеджерів. Налічує 128 членів і є одним із 146 національних центрів Міжнародного ПЕН. Є співзасновником премій імені Василя Стуса, імені Юрія Шевельова та імені Георгія Ґонґадзе, а також Харківської літературної резиденції.