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12 вересня 2020, Київ 21:43
Новини | Суспільство

Лауреатом премії імені Василя Стуса 2020 року став режисер Ахтем Сеітаблаєв

Ахтем Сеітаблаєв під час отримання премії, Київ, 12 вересня 2020 року

Лауреатом премії імені Василя Стуса 2020 року став український кінорежисер, актор театру й кіно Ахтем Сеітаблаєв. Члени журі оголосили ім’я лауреата під час урочистої церемонії, яка відбулася в Києві. Радіо Свобода було одним із інформаційних партнерів заходу.

Ахтем Сеітаблаєв у своєму виступі сказав, що, дізнавшись свого часу історію життя Василя Стуса, був вражений його мужністю. А ще любов’ю поета до своєї землі і його віршами.

«Я й досі не уявляю, як йому вдалося перебороти свій страх перед молохом радянської влади, – сказав цьогорічний лауреат премії імені Стуса. – Можливо, він знайшов ці сили в собі, бо вірив у те, що робив і створював, вірив, що, попри все, він не сам у своїй боротьбі, що є люди, які його підтримують, люди, яким не все одно… Люди, для яких є різниця між творенням і руйнуванням. Люди, яким важливо, які назви мають вулиці, на яких живуть їхні діти і батьки, навіть якщо вони освітлені й заасфальтовані. Люди, які знають різницю між рідним і ворожим. Люди, які з великою гідністю і мужністю відстоюють свої сенси й цінності. Багатьом із нас сьогодні значно легше жити і боротися за свою гідність, за життя своєї землі і своїх дітей тому, що був і є Василь Стус, що серед нас і сьогодні літає Птах його душі».

Ахтем Сеітаблаєв отримав диплом, грошову винагороду і відзнаку – статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном і скульптором Станіславом Кадочниковим.

Премія імені Василя Стуса була заснована 1989 року Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком (1928–2014). Її щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції.

Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська бізнес-школа і видавництво «Дух і Літера» взяли на себе справу продовження цієї ініціативи.

Ахтем Сеітаблаєв (п) під час отримання премії, Київ, 12 вересня 2020 року
Ахтем Сеітаблаєв (п) під час отримання премії, Київ, 12 вересня 2020 року

Кандидатів на здобуття премії цього року висувало журі у складі: Мирослав Маринович – голова журі, публіцист, член-засновник Української Гельсінської групи, почесний президент Українського ПЕН; Влад Троїцький – театральний режисер, засновник Центру сучасного мистецтва «ДАХ», лауреат премії імені Василя Стуса за 2019 рік; Андрій Курков – український письменник, президент Українського ПЕН; Боґуміла Бердиховська – публіцистка, керівниця департаменту стипендій Національного центру культури у Варшаві; Оля Гнатюк – дослідниця, професорка НаУКМА і Варшавського університету, віце-президентка Українського ПЕН; Юрко Прохасько – есеїст, перекладач; Олександр Саврук – декан Києво-Могилянської бізнес-школи; Елеонора Соловей – літератературознавиця; Дмитро Стус – директор Музею імені Шевченка; Леонід Фінберг – головний редактор видавництва «Дух і Літера», член Виконавчої ради Українського ПЕН.

Генеральним медіапартнером церемонії нагородження був телеканал «Еспресо», іншими медіапартнерами стали Радіо Свобода, а також «Український тиждень», «УП.Життя», «LB.ua», «UA:Суспільне мовлення», «UA:Радіо Культура».

Український ПЕН – культурна і правозахисна громадська організація, що об’єднує українських інтелектуалів – письменників, журналістів, науковців, видавців, перекладачів, правозахисників, культурних менеджерів. Налічує 128 членів і є одним із 146 національних центрів Міжнародного ПЕН. Є співзасновником премій імені Василя Стуса, імені Юрія Шевельова та імені Георгія Ґонґадзе, а також Харківської літературної резиденції.

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