Ахтем Сеітаблаєв готує прем’єру вистави «Лісова пісня» кримськотатарською мовою

Український режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв почав роботу над постановкою вистави за драмою-феєрією української поетеси Лесі Українки «Лісова пісня» в перекладі кримськотатарського поета Юнуса Кандимова «Orman tyrkysy».

Сеітаблаєв зазначив, що у 2003 році постановка даного спектаклю під його керівництвом пройшла в Сімферополі.

«І ось тепер ця вистава повернеться у новому унікальному форматі. Ми будуємо її на переосмисленні цього легендарного твору Лесі Українки. Це буде певний симбіоз двох культур – кримськотатарської та української. Шляхом мистецького висловлювання тут поєднаються дві культури, роз’єднані через анексію Криму», – написав Сейтаблаєв у «Фейсбуці».

Як зазначив режисер, постановка спектаклю буде кримськотатарською мовою з використанням музичних імпровізацій на основі кримськотатарської та української музики.

Цей проєкт Сеітаблаєв реалізує з продюсером Юлією Синькевич за підтримки Українського культурного фонду. Незабаром планують оголосити кастинг на головні ролі у виставі.

Ахтем Сеітаблаєв відомий своїми режисерськими роботами над фільмами «Хайтарма», «Чужа молитва», «Кіборги» та інші. Останнім часом він працював над створенням стрічки «Номери» за п’єсою Олега Сенцова. В акторському багажі Ахтема ролі в понад 25 фільмах і серіалах. З недавніх – головна роль у фільмі Нарімана Алієва «Додому», який брав участь в одній з програм 72-го Канського міжнародного кінофестивалю і отримала Гран-прі 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю.