Фільм «Номери» за п’єсою Сенцова вийде в прокат у листопаді

Фільм «Номери» за однойменною п’єсою колишнього політв’язнів Кремля, українського режисера Олега Сенцова виходить у широкий прокат 19 листопада. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Текст п’єси «Номери», яка лежить в основі фільму, був написаний Олегом Сенцовим ще до ув’язнення, у 2011 році. У 2018 році був поставлений спектакль, над яким працювала режисер-постановник Тамара Трунова.

Над фільмом «Номери» працював тандем двох режисерів – Олега Сенцова, який під час роботи над фільмом перебував у російській колонії, і Ахтема Сеітаблаєва, який допомагав втілювати задум на знімальному майданчику разом з продюсером фільму Ганною Паленчук. Робочий процес Сенцов та Сеітаблаєв обговорювали у листах, яких, за словами Поленчук, було більше сотні.

Прем’єра фільму відбулася у рамках спеціальної програми 70-го Берлінського кінофестивалю у лютому цього року.

Картина є копродукцією України (435 FILMS) та Польщі (Apple Film Production) за підтримки Міністерства культури України та Польського інституту кіно.