Збірка оповідань Олега Сенцова вийшла словацькою мовою

Збірка оповідань українського режисера Олега Сенцова «Marketér» вийшла в перекладі на словацьку мову. Видавцем виступила компанія Artforum.

Як зазначила празька літераторка Ольга Павлова, у книзі «Сенцов наближає перші десятиліття пострадянської імперії посередництвом доль окремих осіб, які намагалися в новій ері не згубитися і знайти своє місце».

Автором перекладу збірки на словацьку мову є відомий словацький літературознавець, поет і перекладач Ян Штрассер.

«Marketér» є другою збіркою автобіографічних історій Олега Сенцова, які автор написав у в’язниці.

Олег Сенцов – український режисер, який в травні 2014 року був затриманий в анексованому Росією Криму. Російський суд визнав його винним у тероризмі й засудив до 20 років колонії. 7 вересня 2019 року Сенцов разом зі ще 34 українцями повернувся з російського ув’язнення в результаті обміну з Росією.