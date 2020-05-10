Олег Сенцов у шосту річницю свого арешту нагадав про полонених українців

Український режисер, колишній політв’язень Олег Сенцов 10 травня у шосту річницю свого арешту нагадав про українських громадян, які досі перебувають у полоні.

«10 травня. День, який змінив моє життя шість років тому. День арешту і тортур. Я ні про що не шкодую і нічого не хотів би змінити в своєму минулому, але прожити його ще раз мені б не хотілося. У кожного свій шлях і свій вибір. Я свій зробив ще на Майдані, і якщо було б потрібно, повторив те ж, ні від чого не відрікшись. Але сьогодні я думаю не про це, а про тих наших, хто ще перебуває в полоні у ворога. Хто ще чекає свого звільнення. Хто сподівається на нас та нашу вітчизну», – написав Сенцов у фейсбуці.

Олег Сенцов разом зі ще 34 українцями повернувся з російського ув’язнення 7 вересня 2019 року в результаті обміну з Росією. Москва звинувачувала його в тероризмі в Криму після анексії навесні 2014 року. Його засудили до 20 років колонії.

Раніше в офісі українського омбудсмена повідомляли, що в ув’язненні в Росії перебувають 115 громадян України, з яких понад 80 – кримські татари.