Фільм Сенцова «Носоріг» отримає 25 млн гривень з бюджету

Верховна Рада України схвалила надання фінансування з державного бюджету для зйомок фільму колишнього політв’язнів Кремля, українського режисера Олега Сенцова.
«Щойно Рада з державної підтримки кінематографії проголосувала за надання фінансування мого фільму «Носоріг», який вигравав пітчинг Держкіно ще у 2012 році. Ні у кого з експертів не виникло сумнівів щодо підтримки цього довгоочікуваного проекту, єдине, що потрібно було знайти правильне юридичне рішення. І оскільки цей фільм усі ці роки не виключали з плану держпідтримки кінематографії, то таке рішення було сьогодні знайдено», – написав Сенцов у «Фейсбуці».
Він додав, що зйомки картини мають початися восени.
Міністр культури Олександр Ткаченко уточнив, що на зйомки фільму виділять 25 мільйонів гривень.
У листопаді 2019 року Сенцов заявляв про намір знімати по фільму щороку. Тоді він зазначив, що стрічка «Носоріг» – кримінальна драма.
Справа Сенцова і Кольченка
Кримського режисера Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.
Олег Сенцов відбуває покарання в місті Лабитнангі, на півночі Росії. Олександр Кольченко перебуває в колонії міста Копейськ, на Уралі.
Після 145 днів голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях, Сенцов «письмово погодився на прийом їжі». Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування». Amnesty International заявила, що примусове годування є катуванням. 25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова.
Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів. Петицію на сайті Білого дому із закликом врятувати засудженого в Росії Олега Сенцова підписали понад 100 тисяч людей.
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