«Захар Беркут» Сеітаблаєва зібрав у прокаті понад 32 млн гривень

Історична драма «Захар Беркут», знята режисерами Ахтемом Сеітаблаєвим і Джоном Вінном, зібрала в українському прокаті 32 мільйони 558 616 гривень. Про це йдеться на офіційній сторінці фільму у Facebook.

Фільм подивилися 405 312 глядачів. «Захар Беркут» вийшов у прокат 10 жовтня.

За даними Держкіно України, загальна вартість виробництва фільму склала 113 мільйонів 200 тисяч гривень, він отримав державну фінансову підтримку розміром 29,8 мільйона гривень.

У зйомках фільму «Захар Беркут» за мотивами однойменної повісті Івана Франка взяла участь велика міжнародна акторська команда з України, США, Казахстану, Великої Британії та Монголії.

Сеітаблаєв відомий своїми режисерськими роботами над фільмами «Хайтарма», «Чужа молитва», «Кіборги» та іншими. Останнім часом український режисер кримськотатарського походження працював над створенням стрічки «Номери» за п'єсою Олега Сенцова.

В акторському багажі Ахтема ролі у понад 25 фільмах і серіалах. З найновіших – головна роль у фільмі Нарімана Алієва «Додому», яка взяла участь в одній із програм 72-го Каннського міжнародного кінофестивалю й отримала Гран-прі 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю.