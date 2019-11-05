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05 листопада 2019, Київ 13:35
Новини | Суспільство

«Захар Беркут» Сеітаблаєва зібрав у прокаті понад 32 млн гривень

Фільм подивилися 405 312 глядачів

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Історична драма «Захар Беркут», знята режисерами Ахтемом Сеітаблаєвим і Джоном Вінном, зібрала в українському прокаті 32 мільйони 558 616 гривень. Про це йдеться на офіційній сторінці фільму у Facebook.

Фільм подивилися 405 312 глядачів. «Захар Беркут» вийшов у прокат 10 жовтня.

/**/ /**/ Фрагмент фільму «Захар Беркут», де у головній ролі – голлівудський актор Роберт Патрік
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За даними Держкіно України, загальна вартість виробництва фільму склала 113 мільйонів 200 тисяч гривень, він отримав державну фінансову підтримку розміром 29,8 мільйона гривень.

У зйомках фільму «Захар Беркут» за мотивами однойменної повісті Івана Франка взяла участь велика міжнародна акторська команда з України, США, Казахстану, Великої Британії та Монголії.

Проблематика «Захара Беркута» актуальна і сьогодні – Сеітаблаєв на презентації фільму у Львові (відео)
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Проблематика «Захара Беркута» актуальна і сьогодні – Сеітаблаєв на презентації фільму у Львові (відео)

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Сеітаблаєв відомий своїми режисерськими роботами над фільмами «Хайтарма», «Чужа молитва», «Кіборги» та іншими. Останнім часом український режисер кримськотатарського походження працював над створенням стрічки «Номери» за п'єсою Олега Сенцова.

В акторському багажі Ахтема ролі у понад 25 фільмах і серіалах. З найновіших – головна роль у фільмі Нарімана Алієва «Додому», яка взяла участь в одній із програм 72-го Каннського міжнародного кінофестивалю й отримала Гран-прі 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

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