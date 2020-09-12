У Києві відбувається церемонія нагородження премією імені Стуса

У Києві, в Музеї Шевченка, відбувається церемонія нагородження цьогорічного лауреата премії імені Василя Стуса. Радіо Свобода є інформаційним партнером заходу.

Церемонія нагородження розпочнеться о 18:00 і відбудеться в телеформаті: генеральний медіапартнер заходу – телеканал «Еспресо» – транслює подію в прямому ефірі.

Організатори премії імені Василя Стуса – Український ПЕН, Києво-Могилянська бізнес-школа і видавництво «Дух і Літера».

Премію імені Василя Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції.

Торік лауреатом став Влад Троїцький – театральний режисер, засновник Центру сучасного мистецтва «ДАХ», фестивалю «ГогольFest» та інших культурних проєктів.

Кандидатів на здобуття премії цього року висувало журі у складі: Мирослав Маринович – голова журі, публіцист, член-засновник Української Гельсінської групи, почесний президент Українського ПЕН; Влад Троїцький – театральний режисер, засновник Центру сучасного мистецтва «ДАХ», лауреат премії імені Василя Стуса за 2019 рік; Андрій Курков – український письменник, президент Українського ПЕН; Боґуміла Бердиховська – публіцистка, керівниця департаменту стипендій Національного центру культури у Варшаві; Оля Гнатюк – дослідниця, професорка НаУКМА і Варшавського університету, віце-президентка Українського ПЕН; Юрко Прохасько – есеїст, перекладач; Олександр Саврук – декан Києво-Могилянської бізнес-школи; Елеонора Соловей – літератературознавиця; Дмитро Стус – директор Музею імені Шевченка; Леонід Фінберг – головний редактор видавництва «Дух і Літера», член Виконавчої ради Українського ПЕН.

Лауреат премії імені Василя Стуса отримує диплом лауреата і відзнаку від Українського осередку Міжнародного ПЕН.

Премія імені Василя Стуса – одна з найдавніших українських премій у царині культури. 1989 року її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Починаючи з 2016 року, Український ПЕН і партнери – Києво-Могилянська бізнес-школа і видавництво «Дух і Літера» – продовжили цю ініціативу.

У різні роки відзнаку отримували Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинська, Василь Овсієнко, Іван Світличний, Мирослав Маринович, Євген Захаров, Володимир В’ятрович, Марія Бурмака, Сашко Положинський, Святослав Вакарчук, Тарас Компаніченко, сестри Тельнюк, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Ґудзяк.