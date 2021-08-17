Крим: активісти повідомляють про п’ять обшуків в будинках кримських татар

У вівторок, 17 серпня, російські силовики в окупованому Криму проводять відразу п’ять обшуків в будинках кримських татар, повідомляють в громадському об’єднанні «Кримська солідарність».
Так, крім обшуку в будинку імама в Строгонівці Сімферопольського району, активісти повідомляють про обшук у селі Тернівка в Балаклавському районі Севастополя у кримського татарина Джеббара Бекірова, у селі Холмовка Бахчисарайського району у Заура Абдуллаєва, у селі Фруктове Нахімовського району Севастополя у Рустема Мурасова, у селі Поворотне Нахімовського району Севастополя у Рустема Таїрова.
Про причини обшуків не повідомляється, коментарі російських силових і правоохоронних відомств відсутні.
Зранку повідомлялося, що ОМОН оточив будинок імама Раіфа Февзієва в селі Сторогонівка Сімферопольського району. Адвокат Едем Семедляєв повідомляв, що силовики не пустили його в будинок, він збирався подати скаргу в російську прокуратуру.
За перше півріччя 2021 року в Криму провели 33 обшуку, 156 затримань і 41 допит, значна частина порушень стосувалася представників кримськотатарського народу, повідомляли раніше в Кримськотатарському ресурсному центрі.
Кримські «справи Хізб ут-Тахрір»
Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними».
Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.
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