Крим: активісти повідомляють про п’ять обшуків в будинках кримських татар

У вівторок, 17 серпня, російські силовики в окупованому Криму проводять відразу п’ять обшуків в будинках кримських татар, повідомляють в громадському об’єднанні «Кримська солідарність».

Так, крім обшуку в будинку імама в Строгонівці Сімферопольського району, активісти повідомляють про обшук у селі Тернівка в Балаклавському районі Севастополя у кримського татарина Джеббара Бекірова, у селі Холмовка Бахчисарайського району у Заура Абдуллаєва, у селі Фруктове Нахімовського району Севастополя у Рустема Мурасова, у селі Поворотне Нахімовського району Севастополя у Рустема Таїрова.

Про причини обшуків не повідомляється, коментарі російських силових і правоохоронних відомств відсутні.

Зранку повідомлялося, що ОМОН оточив будинок імама Раіфа Февзієва в селі Сторогонівка Сімферопольського району. Адвокат Едем Семедляєв повідомляв, що силовики не пустили його в будинок, він збирався подати скаргу в російську прокуратуру.

За перше півріччя 2021 року в Криму провели 33 обшуку, 156 затримань і 41 допит, значна частина порушень стосувалася представників кримськотатарського народу, повідомляли раніше в Кримськотатарському ресурсному центрі.