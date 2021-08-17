Російські силовики проводять обшук у будинку імама під Сімферополем – адвокат

У селі Строганівка Сімферопольського району російські силовики з ранку 17 серпня проводять обшук у будинку місцевого імама Раіфа Февзієва, повідомляє адвокат Едем Семедляєв.

За даними громадського об’єднання «Кримська солідарність», біля будинку імама знаходиться кілька службових мікроавтобусів, по периметру двір оточили люди в балаклавах і масках. Адвоката у дім не пускають.

«Я з п’яти ура стою біля будинку Раіфа, до будинку мене не пропускають. Я підійшов до ОМОНу повідомив, що я адвокат і прибув для участі в слідчих заходах, але мене не пускають без пояснення причин. На дані дії силовиків буде подана скарга в прокуратуру», – сказав Семедляєв.

Російські правоохоронні органи в окупованому Криму ситуацію не коментують.

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії намагається з’ясувати подробиці того, що відбувається.

За перше півріччя 2021 року в Криму провели 33 обшуку, 156 затримань і 41 допит, значна частина порушень стосувалася представників кримськотатарського народу, повідомляли раніше в Кримськотатарському ресурсному центрі.

Кримські «справи Хізб ут-Тахрір» Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними». Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.