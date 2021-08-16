Прокуратура АРК і омбудсмен прокоментували вироки кримським татарам у справі «Хізб ут-Тахрір» в Росії

Прокуратура Автономної республіки Крим і Севастополя відреагувала на вирок фігурантам алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір», винесений російським Південним окружним військовим судом Ростова-на-Дону в Росії, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Через призму таких політично мотивованих справ окупаційна влада намагається нав’язати наратив про те, що кримські татари – це «терористи або екстремісти». При цьому «влада» використовує російське кримінальне законодавство для залякування населення півострова і придушення свободи слова і свободи релігії», – йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

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Крім того, в прокуратурі додали, що наразі момент ведеться процесуальне керівництво в низці кримінальних проваджень за фактами незаконного переслідування кримських татар на території тимчасово окупованого півострова Крим.

Також у відомстві повідомили про підозру старшому слідчому слідчого відділу управління Федеральної служби безпеки Росії по Криму і Севастополю. На даний момент збираються докази причетності інших працівників російських правоохоронних органів до «незаконних переслідувань громадян України в Криму».

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала вирок фігурантам справи незаконним.

«Закликаю представників міжнародних місій, правозахисних організацій та дипломатичного корпусу змусити РФ припинити безпідставні затримання та судилища над незаконно ув’язненими громадянами України та повернути їх на Батьківщину», – написала Денісова.

Раніше 16 серпня Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс вироки фігурантам алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір», кримським татарам, мусульманам Руслану Нагаєву, Ельдару Кантімірову, Леуру Халілову та Руслану Месутову. Їх засудили до різних термінів від 12 до 18 років колонії суворого режиму.