Amnesty International: кримські татари постійно стають мішенню утисків російської влади

Українське відділення правозахисної організації Amnesty International в Міжнародний день корінних народів нагадує, що кримські татари постійно стають мішенню утисків російської влади. Про це йдеться у заяві організації.

«Після незаконної анексії Кримського півострова Російською Федерацією кримські татари постійно стають мішенню утисків де-факто влади. Кримськотатарських правозахисників і активістів судять за сфабрикованими звинуваченнями в «екстремізмі» або «тероризмі». І сьогодні ми закликаємо вас проявити свою солідарність з тими, чиї права на власну етнічність, культуру, мову, релігію намагаються обмежити», – йдеться в заяві.

Amnesty International закликає написати листа солідарності кримськотатарському правозахиснику Еміру-Усеїну Куку і взяти участь у акції термінової допомоги координатору «Кримської солідарності» Серверу Мустафаєву.

Російська влада поки не коментувала заяву правозахисників.

Раніше в Офісі президента Зеленського нагадали про окупацію Криму в Міжнародний день корінних народів. МЗС України відзначило, що захист прав корінних народів буде однією з пріоритетних тем «Кримської платформи», установчий саміт якої відбудеться 23 серпня.