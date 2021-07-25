Денісова закликала українського консула у Росії та правозахисників відвідати суди над кримчанами

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського і міжнародні правозахисні організації відвідати завтрашні суди над кримчанами в Росії для недопущення порушення їх прав.

Денісова нагадала, що завтра у Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбудеться судове засідання у четвертій Бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір».

«Російська Федерація звинувачує Аліма Суфьянова і Сейрана Хайредінова за статтею 205.5 КК РФ («Організація і участь в діяльності терористичної організації»). Кримські татари зараз утримуються в СІЗО-1 ГУФСІН Росії по Ростовській області. Ще один фігурант справи, Олександр Сизиков, інвалід першої групи по зору, знаходиться під домашнім арештом», – мовиться у повідомленні.

Також Денісова нагадала про засідання підконтрольного Москві Судакського суду у Криму у «справі Ільвера Аметова» – глави Судакського регіонального меджлісу кримськотатарського народу, обвинуваченого в «незаконному придбанні та зберіганні зброї» (частина 1 ст. 222 Кримінального кодексу Росії) і апеляції з боку захисту у підконтрольному Кремлю Верховному суді окупованого Криму у «справі Еміне Абдулганієвої» – матері засудженого фігуранта кримської «справи Хізб ут-Тахрір» Ескендера Абдулганієва.

«Еміне та інші жінки протестували проти кримінального переслідування їхніх дітей - фігурантів красногвардійської групи «справи Хізб ут-Тахрір». Жінок обвинуватили за ст. «Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування» (ч. 5 статті 20.2 КоАП РФ)», – зазначила Денісова.

7 липня 2020 року під час масових обшуків у Криму були затримані семеро осіб. Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя обрав запобіжний захід для шістьох затриманих у вигляді утримання під вартою. Ісмет Ібрагімов, Зекір’я Муратов, Вадим Бектемиров, Еміль Зіядінов, Алім Суф’яноі, Сейран Хайредін були заарештовані в залі суду і поміщені до слідчого ізолятора Сімферополя. Олександра Сизикова, який має інвалідність І групи по зору, відправили під домашній арешт. Всіх затриманих звинувачують у причетності до релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії. В Україні її діяльність повністю законна.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.