Фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір» Бекірову стало зле під час судового засідання – активісти

Фігуранту другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Ремзі Бекірову стало зле під час засідання в російському Південному окружному військовому суді, повідомтло громадське об’єднання «Кримська солідарність».

«Ремзі зазначив, що у нього піднялася температура, він відчуває слабкість. Під час вимірювання температури в СІЗО, перед відправкою на судовий процес, градусник показував 37,1. Проте Бекірова вивезли з ізолятора до суду для участі в засіданні. Адвокат Едем Семедляєв клопотав про відкладення процесу через самопочуття його підзахисного», – йдеться в повідомленні.

До зали суду викликали швидку, попри температуру 38,7, суд вирішив продовжити засідання, вказують активісти.

Раніше повідомлялося, що Апеляційний військовий суд у місті Власіха (Росія) залишив без змін рішення Південного окружного військового суду про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в СІЗО п’ятьом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» – журналісту Ремзі Бекірову, правозахиснику Різі Ізетову, активістам Фарходу Базарову, Раїму Айвазову, Шабану Умерову.

У травні Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону продовжив тримання під вартою фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» до 16 вересня 2021 року.

Співробітники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня 2019 року провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі представників громадського об’єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 людини. 27 і 28 березня 2019 року російський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів. Він закликав до їх негайного звільнення з СІЗО. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ці заклики представника ОБСЄ викликають «подив».

Правозахисний центр «Меморіал» визнав політв’язнями 24 кримськотатарських активістів, затриманих 27 березня 2019 року в Криму.

Раніше адвокат Едем Семедляєв повідомляв, що в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону в першій інстанції розглядаються 77 кримінальних справ, з них 13 – щодо кримських татар.