Від 12 до 18 років колонії – російський суд виніс вироки фігурантам алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір»

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону винесли вирок фігурантам алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір», кримським татарам, мусульманам Руслану Нагаєву, Ельдару Кантімірову, Леуру Халілову та Руслану Месуту. Про це повідомляє громадська організація «Кримська солідарність».

За цими даними, суд в особі головуючого судді Романа Сапрунова виніс такий вирок:

Руслану Месуту – 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на один рік після звільнення

Ленур Халілову – 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на один рік після звільнення

Ельдару Кантімірову – 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на один рік після звільнення

Руслану Нагаєва – 13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на один рік після звільнення

На оголошення вироку пустили всього шістьох людей: мати Ельдара Кантімірова, дружину Ленура Халілова, дочка Руслана Нагаєва і сестру Руслана Месута.

Адвокати засуджених поки не коментували вирок.

Напередодні в Криму пройшли дуа (молебні) на підтримку кримських татар Руслана Нагаєва, Ельдара Кантімірова, Ленура Халілова і Руслана Месута.

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Кримчан затримали російські силовики після обшуків 10 червня 2019 року. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять в рамках кримінальної справи про «організацію або участь в діяльності терористичної організації» і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», що заборонена в Росії і на анексованій нею території Криму.

Захисники заарештованих і засуджених у «справах Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою.