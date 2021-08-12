Україна надсилає повідомлення до МКС через злочини проти культурної спадщини в Криму – Венедіктова

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила про направлення до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду чергового повідомлення про злочини проти об’єктів культурної спадщини окупованого Криму.

«Офіс Генпрокурора спільно із експертами з міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права із ГО «Регіональний центр прав людини», «Євромайдан-Крим» та Української асоціації міжнародного права зібрали величезний масив доказів широкомасштабного привласнення і руйнування об’єктів культурної спадщини, не виправданих воєнною необхідністю і здійснюваних незаконним чином і безцільно», – заявила прокурорка.

Вона вказала на те, що документ також містить підписи представників «Регіонального центру прав людини» та Української Гельсінської спілки.

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За словами Венедіктової, Київ передає до суду докази експропріації та руйнування культурних цінностей, які перебувають у музеях Криму та Севастополя, а також культурної спадщини на території півострова. Вона висловила надію, що МКС долучить ці матеріали до свого розслідування, «яке, сподіваємось, вже найближчим часом може розпочатись».

Документ, зокрема, містить докази руйнування чи привласнення таких об’єктів:

стародавнє місто Херсонес Таврійський і його хора

Ханський палац у Бахчисараї та фортеця Чуфут-Кале

Кримська астрофізична обсерваторія

Вежа Костянтина та Докова Башта у місті Феодосія

Церква Івана Предтечі у Керчі

Також у повідомленні згадуються випадки незаконних археологічних розкопок та модифікацій культурних цінностей, у тому числі на території поселень Кермен-Бурун та Сиваг-Кермен, додає генеральна прокурорка.

«Також у інформаційному повідомленні детально описано інші форми скоєння злочинів з боку офіційної влади РФ та окупаційної влади півострова Крим. Серед них: незаконний обіг предметів культури, злочинна недбалість у процесі так званої «реставрації» об’єктів культури, проведення незаконних археологічних розкопок, зокрема, розкопок місць поховань та курганів, їх руйнування та пограбування, а також переміщення культурних цінностей з тимчасово окупованої території», – повідомляє вона.

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Венедіктова також вказує на руйнування об’єктів культурної спадщини через будування Росією траси «Таврида» та Кримського мосту.

Вона додала, що наразі правоохоронні органи Автономної республіки Крим та Севастополя розслідують у 23 кримінальних справах понад 100 фактівх знищення, руйнування чи псування пам’яток історії чи культури, незаконних археологічних робіт і вивезення культурних цінностей з півострова.