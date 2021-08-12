Чубаров назвав «прямими погрозами» заяви російської влади щодо«Кримскої платформи»

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав «прямими погрозами» і «ультиматумом» заяви заступника голови російського уряду Криму Георгія Мурадова про «болючі наслідки» для учасників «Кримської платформи». Про це він сказав в коментарі для проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Шантаж Росії не вдався і велика кількість учасників« Кримської платформи» підтвердила свій приїзд. Тепер пішли такі брутальні, прямі погрози. Це вже не шантаж, це вже ультиматум. Ближче до 23 серпня, я думаю, що в хід піде важка артилерія у вигляді посадових осіб Росії високого рангу», – сказав він.

Чубаров також заперечив Мурадову з приводу того, що учасники «Кримської платформи» «мають намір поставити під сумнів територіальну цілісність Російської Федерації».

«Погроза Мурадова абсурдна і по суті, тому що ніхто не має наміру ставити під сумнів територіальну цілісність Росії щодо Криму – в цивілізованому світі просто ніхто не визнає спроби незаконної анексії Криму», – зазначив глава Меджлісу кримськотатарського народу.

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Раніше заступник голови підконтрольного Кремлю уряду Криму, постійний представник Криму при президенті Росії Георгій Мурадов заявив російським ЗМІ, що на учасників «Кримської платформи» можуть очікувати «болючі наслідки». На його думку, такими заходами могли б стати «накладення арешту на активи» та «заборона на в’їзд на територію Росії».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні повідомив, що 38 країн підтвердили свою участь в «Кримській платформі».

Міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річчя Незалежності України.

Із погляду України і її партнерів, «Кримська платформа» є майданчиком для підготовки деокупації Криму.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова наголошувала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», якщо на цьому майданчику обговорюватимуть проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення.