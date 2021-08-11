До «Кримської платформи» приєднався ще один європейський партнер – МЗС

Кількість учасників «Кримської платформи» зросла до 38, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Ще один європейський партнер надіслав підтвердження. Продовжуємо працювати над збільшенням підтримки «Кримської платформи» та кількості її засновників», – написав Кулеба у твіттері 11 серпня.

Переліку учасників він не навів.

Як повідомляла раніше перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар, саміт «Кримської платформи» відбудеться у «Парковому» в Києві, він триватиме кілька годин і складатиметься з двох частин. Першу частину відкриє українська співачка кримськотатарського походження Джамала з піснею «1944».

За інформацією Дмитра Кулеби, на саміті «Кримської платформи» заплановані такі панелі:

про невизнання спроби анексії Криму;

про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону;

про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток;

про відновлення прав кримськотатарського народу.

Він також зазначав, що до декларації, яку ухвалять на саміті, зможуть приєднатися держави, представники яких не приїдуть до Києва.

Міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річчя Незалежності України.

Із погляду України і її партнерів, «Кримська платформа» є майданчиком для підготовки деокупації Криму.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова наголошувала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», якщо на цьому майданчику обговорюватимуть проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення.